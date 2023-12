In regalo con La Nazione. Calendario dedicato al mondo del volontariato

Dodici mesi con chi si prende cura degli altri. Un intero anno in compagnia del nostro calendario, ma soprattutto insieme alle associazioni di volontariato delle nostre città. Per il secondo anno consecutivo il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario dedicato al mondo del volontariato, cioè a quelle persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a chi ha bisogno di aiuto. Così, sabato 30 dicembre, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024. Ci sono le fotografie delle associazioni che assolvono a compiti di protezione civile e che sono pronte a intervenire in caso di emergenze, ci sono i giovani che portano conforto a chi è da solo, così come i volontari del soccorso.

Ma eccoli, i protagonisti del calendario 2024: associazione Durante Noi Umbria, Comunità Sant’Egidio di Terni, Ovus Pubblica Assistenza Odv, Anteas, Gruppo volontari Umbertide Odv, Fondazine di carità San Lorenzo (Caritas) di Perugia, Casa regionale della carità Il Germoglio Meraviglioso di Foligno, Oratorio San Giovanni Don Bosco a Città di Castello, Croce Rossa Italiana di Orvieto, Confraternita della Misericordia di Assisi, Ade di Gubbio e associazione Giacomo Sintini.

Daniele Cervino