In memoria di Silvana e Flavio. Ecco le borse di studio alla Bufalini

CITTA’ DI CASTELLO – Un ricordo vivo che si traduce in tanti gesti di solidarietà e altruismo. Lacrime ed emozioni nel corso della consegna delle borse di studio intitolate a Silvana Benigno e Flavio Paladino che si è svolta alla scuola d’arti e mestieri ’Bufalini’. I vincitori delle due borse di studio da 500 euro ciascuna, individuati dal corpo docente dell’istituto, sono Federica La Barberas di Arezzo – che frequenta il quarto anno del profilo benessere estetica – e Alì Sajad Mamond, un ragazzo di origini afgane, esempio di integrazione insieme ai genitori che frequenta il secondo anno del profilo "auto & moto".

L’iniziativa "L’eredità viva, io sono Silvana" ha voluto rilanciare il significato del messaggio di forza, speranza e coraggio di fronte alla malattia, anche grazie alla testimonianza di tre donne che ogni giorno combattono la loro battaglia. Sonia, Paola e Silvia sono intervenute all’evento per raccontare alla platea le loro storie straordinarie che ogni giorno lottano per superare il cancro. Una lezione di vita tra commozione e applausi per un momento che resterà nel cuore di tanti. La figlia di Silvana, Federica, ha scoperto poi la bellissima opera della Bottega Tifernate realizzata in pictografia a olio su tela mentre il marito Fabrizio Paladino ha spiegato le ragioni di questa e di tante iniziative portate avanti nel nome e in memoria di Silvana. L’appuntamento, (coordinato da Massimo Zangarelli), ha visto gli interventi degli onorevoli Walter Verini, del consigliere regionale Letizia Michelini, dei sindaci di San Giustino Stefano Veschi e di Citerna, Enea Paladino, dell’assessore tifernate Benedetta Calagreti.