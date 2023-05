Il ricordo di Emanuele Petri Vittime del terrorismo L’iniziativa della Regione

Una mattinata per celebrare il Sovrintendente di Polizia Emanuele Petri (nella foto), ucciso dalle Nuove brigate rosse il 2 marzo 2003 e per ricordare il suo insegnamento. In occasione della Giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo, il presidente della Commissione “Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose“ del Consiglio regionale, Eugenio Rondini e la vicepresidente Simona Meloni, hanno organizzato un momento commemorativo per la figura di Petri. L’appuntamento è per domani alle 10.30 presso la Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni e diventa incontro di forte attualità in seguito alla vicenda su alcune presunte indagini che Petri avrebbe svolto su Francesco Narducci, trovato cadavere anni fa al Trasimeno e ritenuto il presunto mostro di Firenze (tesi smentita nel corso degli anni da indagini e sentenze).

All’incontro prenderà parte la scrittrice Cinzia Corneli, autrice del romanzo “Le ferite di marzo“, donato dall’autrice al Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed entrato a far parte integrante del libro istituzionale “Un poliziotto di nome Lele“, opera uscita per l’occasione e dedicata alla storia e alla memoria del sovrintendente insignito della Medaglia d’oro al Valor civile.