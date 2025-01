Il parco incantato: aperture straordinarie. Luminarie, tombolate e viaggio col trenino

Città della Domenica continua ad incantare. Tra luci e addobbi scintillanti il parco perugino si prepara a tre straordinari giorni di apertura, oggi, domani e lunedì 6, per scoprire lo spazio verde a piedi o a bordo del Trenino delle meraviglie e compiere così un viaggio unico nel bosco incantato, dove vivono animali di tante specie e dove è inoltre possibile ammirare, in questo periodo di festa, animali totem giganti e illuminati. L’ingresso al parco prevede un biglietto dal costo di 10 euro per gli adulti e 6,50 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni d’età.

Domenica 5, poi, è stata organizzata una tombolata di beneficenza, aspettando la Befana. Dalle 17.30 si potrà accedere gratuitamente alla sala in cui verrà svolto il tradizionale gioco natalizio, allietato dai simpatici elfi del parco e dalla mascotte Burro Natale, con la possibilità di prenotare un tavolo per una apericena e drink al costo di 10 euro. Il ricavato della tombolata sarà devoluto alla Fondazione Fontenuovo onlus, residenze di ospitalità per anziani.

Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, c’è infine la Befana dance. Grandi e piccini potranno scatenarsi al ritmo di musica grazie a Simone ‘Mone’ Ferroni e insieme a Burro e alla simpatica Befana, oltre a partecipare a laboratori creativi, dove poter tirare fuori tutta la fantasia.