Il Palio dei Quartieri è di Botti

NOCERA UMBRA - È realizzato dal celebre artista folignate Massimo Botti il Palio dei Quartieri 2024. La festa si svolgerà dal 5 all’11 agosto e vedrà la città dividersi in due quartieri che rievocheranno due epoche storiche differenti: Borgo San Martino il medioevo e Porta Santa Croce il periodo tra la fine dell’800 e i primi del 900. Al più bravo, secondo una giuria composta da sei esperti, andrà il Premio speciale (realizzato dall’associazione il Telaio umbro). Ma il vincitore delle rievocazioni avrà punti che l’aiuteranno sulle ‘gare muscolari’ del Palio: staffetta e Portantina, domenica 11, quando sarà decretato il vincitore. A presentare l’iniziativa il neopresidente dell’Ente Palio, Alessandro Coccia, il sindaco Virginio Caparvi e i due presidenti dei quartieri Fabio Pallotta (San Martino) e Daniele Sorbelli (Santa Croce). La novità è che prima della settimana canonica ci saranno tre giorni di ‘Aspettano il Palio…’ dedicati ai bambini. Si comincia venerdì 2 con l’apertura e il concerto degli Happy Dreams al Giardino delle Acque alle 21. Il sabato spettacoli e animazioni e domenica 4 la gara vera e propria che assegnerà un’altra opera di Botti. "Emozione mai uguale alla precedente", ha detto il sindaco Caparvi che ha sottolineato la necessità di "essere più orgogliosi del lavoro che i nocerini fanno per questa festa". Coccia ha ripercorso il cartellone svelando l’ospite della serata di apertura: Aaron, il nocerino Edoardo Boari che si esibirà in piazza Caprera.

Alessandro Orfei