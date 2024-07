Il ladro delle lavanderie nella rete dei carabinieri

ll ladro delle lavanderie self-service finisce ai domiciliari. I Carabinieri Spoleto, grazie alla collaborazione dei collegi di Campello sul Clitunno e Foligno, hanno notificato a un 28enne l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Spoleto, che gli contesta il reato di furto aggravato. L’uomo residente nello spoletino sarebbe il responsabile di numerosi furti ai danni di varie lavanderie self service e di altri esercizi commerciali di Spoleto, Campello sul Clitunno e Foligno. Il ladro seriale si è reso autore di almeno sei colpi, scoperti dai militari della città del Festival, alcuni dei quali consumati in concorso con una donna di 33 anni, con violenza sulle cose, mediante l’utilizzo di strumenti atti allo scasso, forzature di casse cambio-moneta, dandosi alla fuga con somme di denaro sino a 3mila euro. L’uomo travisava il volto con una mascherina chirurgica per celare la propria identità e tentare di garantirsi l’impunità. In particolare la ricostruzione degli investigatori ha evidenziato l’utilizzo di un medesimo modus operandi che ha allertato i carabinieri nel mettersi sulle tracce del ladro seriale. Utili alle indagini sono stati i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti negli esercizi che hanno condotto gli investigatori sulle giuste tracce, permettendo in maniera tempestiva, di riconoscere il colpevole ed evidenziare le sue reiterate condotte all’autorità giudiziaria competente che si è pronunciata in maniera decisa.