Il Gubbio ha bisogno di rinforzi. Ecco Valietti, Celeghin e Leonardi

GUBBIO – La sconfitta di Ascoli ha lasciato un po’ di amaro in bocca all’ambiente rossoblù. Non tanto per il risultato finale, quanto per come è arrivato: il 2-1 fa avanzare i marchigiani i quali non hanno dimostrato una netta superiorità rispetto al Gubbio, che ha senza dubbio pagato le evidenti carenze numeriche in rosa.

Lo ha fatto presente in maniera abbastanza chiara mister Roberto Taurino nella conferenza stampa post gara, e sembra che il diesse Alessandro Degli Esposti abbia ben recepito le esigenze dello staff tecnico. Sulla fascia destra sembra infatti tutto pronto per l’arrivo di Federico Valietti in prestito dal Genoa: classe 1999, lo scorso anno ha collezionato 20 presenze condite da un gol e 2 assist al Taranto. Altri due rinforzi, anch’essi classe 1999, potrebbero invece arrivare nel reparto mediano. Sembra infatti in dirittura d’arrivo l’accordo per Enrico Celeghin, centrocampista difensivo in forza alla Triestina (nella scorsa stagione 33 presenze, 3 gol e un assist), e Lorenzo Lonardi, centrale di centrocampo di proprietà del Sudtirol che lo scorso anno ha messo a referto 14 presenze in Serie B e una in Coppa Italia.

Più variegata la situazione sul fronte offensivo. Si registra l’interesse per l’esperto Stefano Scappini, svincolato dopo l’ultima esperienza al Novara, seguito anche da Ternana e Vis Pesaro, ma anche per il fantasista Ignacio Lores Varela, di proprietà dell’Avellino, società con la quale sembra esserci un legame molto forte nel periodo recente. Quello che è certo è che il Gubbio ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Taurino, anche sotto il profilo numerico per poter affrontare il campionato di serie C.