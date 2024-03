“Il Giuocatore“ chiude la stagione del Teatro Ronconi

Cala il sipario sulla stagione del Teatro Ronconi di Gubbio: stasera alle 21, Roberto Valerio adatta e dirige “Il Giuocatore“ (nella foto) di Carlo Goldoni, tra i padri della commedia moderna, per rivisitare e mettere in scena un testo che colpisce per la sua contemporaneità. Sul palco Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Alvia Reale, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani.

È una delle “sedici commedie nuove” che Goldoni si impegna a scrivere, sul finire del carnevale del 1750, per sfida con il pubblico veneziano, in un solo anno. Al centro della commedia c’è Florindo, che divorato dalla passione per il gioco, perde tutto e non esita a promettere di sposare la vecchia e ricca Gandolfa pur di ottenere i soldi per giocare ancora e continuare a sognare. Un tema di forte attualità che Roberto Valerio ha voluto rappresentare su una scena, ideata da Guido Fiorato, occupata da una grande barca, che traghetta i protagonisti verso avventure e disgrazie, vizi e tentativi di emancipazione, dramma e commedia.