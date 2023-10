Il giorno del Palio dei Terzieri. Clou dell’Ottobre Trevano

TREVI – La rassegna dell’Ottobre Trevano entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi, Il Palio dei Terzieri, organizzato dall’Ente Palio. Sfida, oggi alle 15, con il Terziere del Castello e quello di Matiggia decisi a spezzare il dominio del Terziere del Piano, plurivittorioso, che negli anni è riuscito a mettere insieme ben 21 successi. L’ultimo quello della scorsa edizione, a conclusione del quale il Piano era riuscito ad avere la meglio nei confronti del Castello, che nell’albo d’oro del Palio è al secondo posto. Il tanto atteso Palio dei Terzieri è ormai uno degli appuntamenti che caratterizzano l’Ottobre Trevano e che tiene con il fiato sospeso i popolani dei tre terzieri. Il Palio (opera per questa edizione del pittore trevano Leonardo Battistini) è una corsa contro il tempo con un carro agricolo dal peso di 430 chilogrammi sospinto dai popolani di ogni Terziere lungo un percorso di 800 metri tutti i salita, da Porta Nuova a Piazza Mazzini. Qui La Mora (busto ligneo raffigurante una donna-guerriero) aspetta che il "Balio", il popolano al quale è affidato il gesto conclusivo della corsa, le strappi la chiave della mano destra per aprire la porta della Torre Civica e dare il tocco di campana che segna la fine della corsa . Gareggiano venti popolani per ogni Terziere che si alternano a spingere il carro in staffette. Vince il Palio chi impiegherà il minor tempo e commette meno irregolarità. Alle 20 l’apertura delle taverne.

C.Lu.