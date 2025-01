Il futuro del mercato coperto. Imminente la fine dei lavori. Poi l’assegnazione degli spazi

I lavori di riqualificazione del mercato coperto di corso Cavour sono in via di ultimazione e con la chiusura del cantiere arriverà la pubblicazione del bando per l’assegnazione degli spazi disponibili: "L’obiettivo è di tutelare la storicità degli operatori che per anni sono stati l’anima della struttura". Ci saranno cinque box singoli, quattro box doppi, per un totale di tredici spazi, più due postazioni aperte a uso pescheria. Le rassicurazioni sono giunte nel corso del recente consiglio comunale quando l’assessore al patrimonio Michela Botteghi ha risposto all’interpellanza di Claudio Serafini della Lista Civica Secondi Sindaco che chiedeva di conoscere "i tempi della riapertura al pubblico del mercato coperto, il numero dei box disponibili e i contenuti del bando per l’assegnazione degli spazi". Tra le richieste anche il modo con cui verranno salvaguardati gli operatori storicamente presenti e quali i criteri previsti per l’individuazione dei nuovi esercenti. L’assessore Botteghi ha spiegato che la redazione del bando "è stata già al centro di alcuni incontri e che i dettagli verranno definiti con particolare attenzione, dedicando il tempo necessario anche al confronto con le associazioni di categoria, i requisiti che possano permettere di tenere conto della storicità degli esercenti nella struttura, perché noi in primis teniamo che venga riconosciuto il valore di questa esperienza".

L’intervento di recupero del mercato coperto di corso Cavour è stato finanziato dal Pnrr con 115 mila euro, (15 mila di cofinanziamento comunale) i lavori erano partiti nel settembre 2023. Il Comune sta attendendo la ripresa del cantiere e il completamento dei lavori -dopo la trasmissione, il 24 dicembre scorso, della seconda variante al progetto per opere aggiuntive riguardanti aspetti igienico-sanitari ed estetici. "L’aspettativa è che è il lavori si possano concludere tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio – ha precisato Botteghi – l’assetto interno del mercato coperto rimarrà invariato".

Cristina Crisci