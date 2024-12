Il furto ripreso dalle telecamere. C’è la banda dei ladri in azione

MAGIONE - In tre, col volto travisato da sciarpe. Uno ha in mano una mazza, avanzano fino all’ingresso di un’abitazione. C’è giusto il tempo di vederli e capire le loro intenzioni, poi il filmato si interrompe perché con la mazza da baseball, il più basso del gruppo, colpisce la telecamera e la mette fuori uso. Le immagini sono di venerdì sera come si vede anche dalla data presente sulle registrazioni di sicurezza, sono le 18 e 13 minuti. Il furto va in scena stavolta sulla collina sopra allo Zocco Beach, in strada della Santocchia e Strada del Carrato, nella frazione di Magione dove già tre case hanno subito la ‘visita’ dei ladri: probabilmente gli stessi che sono finiti nel filmato. Le immagini sono già a disposizione delle forze dell’ordine. I carabinieri stanno intensificando i controlli in tutto il territorio ma la piaga non si ferma. "Mio figlio già è stato “visitato“. Non hanno fatto in tempo a prendere niente – spiega una cittadina – ma i danni tanti, rifare tutto l’allarme e metterlo anche fuori, aumentare le telecamere. Speriamo che li prendano". Le modalità che si vedono nel video in questione risultano tra l’altro molto simili a quelle del raid di ladri di pochi giorni fa tra la Trinità, Mantignana e Corciano. Una squadra di professionisti, tutti vestiti di nero, incappucciati e con spranghe al seguito hanno messo a segno una decina di colpi in appartamento (tra tentati e riusciti) nel giro di una sera. E sono stati immortalati da diverse telecamere della zona.