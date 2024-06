Il Football Club Gualdo ha una sede tutta nuova

GUALDO TADINO – Uno storico locale del centro cittadino torna fruibile, dopo anni di chiusura, grazie all’impegno di due associazioni ed alla disponibilità dell’amministrazione comunale. L’ex Clip Up di piazza Soprammuro, inaugurato lunedì nel tardo pomeriggio, è la nuova sede dell’associazione Confraternita della S.S. Trinità della parrocchia di San Benedetto e San Donato e della A.S.D. Football Club Gualdo.

"Con la Confraternita – le parole del presidente dell’F.C. Gualdo Fabrizio Rinaldini – abbiamo avviato un confronto sulla vita associativa delle nostre realtà, condividendo entrambi la necessità di avere uno spazio per le riunioni e per stare insieme. La volontà era quella di averlo all’interno delle mura cittadine per far sì che anche il centro storico potesse beneficiare delle nostre attività e così ci siamo impegnati, insieme al Comune, per riaprire questo locale che era la vecchia sede della Confraternita. Tengo, infine, a precisare che la sede non sarà dotata di cucina e quindi per i momenti conviviali che verranno ci sarà il necessario coinvolgimento dei ristoratori gualdesi". Ai ringraziamenti, prima della benedizione di Don Aldo e del taglio del nastro con il sindaco Massimiliano Presciutti, si sono associati i priori della Confraternita Eligio Pecci e Paolo Korosec: "Siamo molto fieri di questo lavoro, insieme siamo riusciti a risolvere le problematiche che c’erano ed a riaprire un locale storico per la nostra associazione e per tutta la comunità, che ora potrà tornare ad essere frequentato dai tanti giovani del Gualdo".