"Il Distretto della salute ora è la nostra priorità"

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Il Trasimeno e stato sempre utilizzato come bacino di voti, mentre l’ospedale si faceva a Branca e Pantalla, a Castiglione veniva chiuso il reparto ostetricia, fiore all’occhiello e punto di riferimento anche della vicina Toscana. Era l’inizio del depotenziamento di un ospedale tanto prezioso per i residenti. Così iniziava un vero calvario per curarsi". E’ l’incipit del discorso elettorale della Coordinatrice Comunale e candidata per le elezioni regionali Umbria di Forza Italia Pierina Lodovichi, "L’ ospedale di Castiglione del Lago che doveva finire i lavori di ristrutturazione entro il 2019, a quella data la Giunta Tesei ha trovato il cantiere bloccato e per sbloccarlo sono stati fatti salti mortali, inoltre ha dotato la Regione Umbria dell’elisoccorso tanto utile per salvare le vite umane. Nei primi 6 mesi sono state soccorse ben 171 persone. Il centrodestra ha inserito fra le priorità la realizzazione del nuovo distretto sanitario-centro salute a Castiglione, struttura che la sinistra non ha realizzato perdendo il finanziamento regionale. Per il lago i problemi troveranno soluzioni senza roboanti annunci che vengono utilizzati solo per nascondere 70 anni di insuccessi".