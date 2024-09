Il Consiglio a Fontivegge. Veleni in piazza del Bacio

– Oggi si riunisce il Consiglio comunale di Perugia. È la consueta seduta del lunedì, ma stavolta non sarà a Palazzo dei Priori. Giunta e consiglieri si trasferiscono in blocco in piazza del Bacio, nel cuore di Fontivegge. Lì, pioggia permettendo, ci sarà dalle 15.30 la riunione aperta a tutti i cittadini del ’parlamento’ di Perugia. "Un Consiglio Comunale all’aperto, in piazza, per presentare le linee di mandato – ha annunciato la sindaca Vittoria Ferdinandi – Un momento di democrazia partecipata, a cui possono partecipare tutte e tutti. Un’occasione per incontrarci e spiegare le linee che tracceranno il cammino di Perugia nei prossimi anni". I Radicali esprimono riserve: "Positivo che la sindaca decida di portare il consiglio Comunale “in piazza”. Farlo in piazza del Bacio in occasione della presentazione delle linee di mandato forse non è l’occasione migliore dal momento che non è previsto neppure il dibattito con i consiglieri, prestando così il fianco alle ovvie polemiche dell’opposizione".

E infatti il centrodestra incalza. "Un consiglio aperto – spiega il centrodestra – è una forma di partecipazione effettiva della cittadinanza ai lavori del consiglio comunale su un tema di particolare rilievo. Il consiglio all’aperto è invece altro: un consiglio organizzato fuori da Palazzo dei Priori, all’aria aperta, ma con le regole consuete, senza interventi esterni dei cittadini. Anzi, quello che si prospetta sarà ancora qualcosa di diverso, più simile a un monologo o a un comizio: essendo all’ordine dei lavori le linee programmatiche, è previsto solo l’intervento della relatrice, la sindaca Ferdinandi, senza le repliche". Piazza del Bacio, insomma, non proprio... al bacio.