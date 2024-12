Il Comune incontra i genitori

CASTIGLIONE DEL LAGO Il Comune, dopo un confronto con i rappresentanti dei genitori degli alunni, ha preso in carico le criticità segnalate redigendo un programma di interventi. "La priorità è stata data alla sicurezza – si sottolinea – in quanto,l’eccessiva velocità nel tratto di strada prospicente la scuola d’infanzia, nonostante la presenza del limite di velocità a 50 km orari e l’attraversamento pedonale rialzato, e la scarsità di parcheggi, rendono poco agevole l’ingresso e l’uscita dei bambini. La questione oggi è acutizzata dalla compresenza temporanea dell’asilo nido, un disagio causato dai lavori che stanno riguardando il nido di Colonnetta e l’infanzia di Sanfatucchio. Ringraziamo i volontari Avis (foto) per l’aiuto all’attraversamento di bambini e famiglie". All’asilo nido di Colonnetta, "i lavori riprenderanno i primi giorni del 2025 come anche per il cantiere dell’infanzia di Sanfatucchio che vedrà la fine entro luglio".