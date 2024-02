Il caso del campo volo a Cipolleto approda in Consiglio comunale

GUBBIO – La vicenda sul campo volo in località Cipolleto, gestito fino ad alcuni mesi fa dall’associazione Ali Gubbio tramite affitto, in un’area che è parte di proprietà del Comune e parte di proprietà della Curia diocesana, per anni è stata motivo di discussione in varie sedi. A mettere un punto definitivo sulla questione ci ha pensato l’assessore al Patrimonio Rita Cecchetti, che ha ricostruito la storia lo scorso venerdì in consiglio comunale. "La disponibilità del terreno in questione era stata acquisita da Ali Gubbio nel 1993 mediante comodato d’uso e successivamente tramite contratto di locazione. Negli anni, così come segnalato dagli stessi residenti di Cipolleto, sono stati costruiti sullo stesso terreno una serie di fabbricati e capannoni abusivi. È la stessa sentenza della Corte d’Appello a confermare che non è vero, come sostenuto dall’associazione, che tali impianti fossero preesistenti alla stipula del contratto, e a provarlo ci sono sia i confronti tra le foto aree fatte negli anni, sia le segnalazioni arrivate dagli abitanti della zona, a Cipolleto".