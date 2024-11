Il 16 novembre la colletta alimentare

La Fondazione Banco alimentare si occupa da 35 anni della valorizzazione sociale delle eccedenze alimentari. Quest’anno la Giornata nazionale della Colletta alimentare, si svolgerà sabato 16 novembre, e come sempre secondo modalità oramai collaudate: i volontari, muniti di un pettorale riconoscibile e coordinati da un capo equipe, promuoveranno, agli ingressi dei punti vendita, di acquistare alimenti maggiormente richiesti (olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia); all’uscita, i volontari raccoglieranno i prodotti donati e li inseriranno nei contenitori che poi saranno stoccati nei magazzini del Banco alimentare e alcuni temporanei, per poi essere distribuiti, nei mesi successivi, alle persone bisognose dell’Umbria, gratuitamente attraverso 7.500 strutture caritative (Caritas, Cri, San Vincenzo, Banchi di Solidarietà, Associazioni di volontariato, Case di accoglienza). L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. In Umbria l’attività è svolta dall’Associazione Banco alimentare dell’Umbria. Nata nel 1996 con l’impegno di aderire e realizzare nel proprio ambito, gli scopi che sono a fondamento della Fondazione Banco alimentare, con il passare del tempo ha visto crescere attorno a sé sia le richieste di convenzione da parte delle Strutture caritative del territorio sia le occasioni di coinvolgere persone attorno a questo gesto di carità cristiana.