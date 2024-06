I Love fish cala il sipario. Il mare che sorprende. Fab May Day in consolle

Oggi ultimo giorno di “I Love fish“, in programma al Percorso verde di Pian di Massiano. Si comincerà a ballare dalle 19 con Fab May Day, uno dei più noti dj di Perugia, che da 16 anni gestisce la sua serata “Friday I’m in Rock” e che, per I Love Fish presenterà “Ritmo Odissey”, un set dai ritmi disco, afro, e highlife. In consolle con Fab May Day dj Goobee. Per finire tutti sul palco per il brindisi e il lancio della terza edizione di I Love Fish. All’evento è presente la miglior ristorazione locale e le realtà gastronomiche della cucina di pesce.