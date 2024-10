I fiondatori della squadra italiana al quarto posto ai mondiali a Shangai

GUALDO TADINO - I fiondatori della squadra italiana si sono classificati al quarto posto ai mondiali svoltisi a Shangai. I portacolori della Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali, hanno sfiorato il podio nella categoria a squadre, portando a casa un risultato prestigiosissimo. A sfidare gli avversari nella finale un vero poker d’assi gualdese composto da Marco Brunetti, Mario Rondelli, Michele Fiordi e Daniele Berardi. Vincitori del titolo i tiratori di fionda cinesi.

Grande la soddisfazione della squadra azzurra anche per l’avvenuta riconferma della presidenza italiana al vertice della World Slinghshot Association fino al Mondiale del 2026, che si terrà in Spagna. Marco Brunetti, il presidente, che è anche detentore di ben tre Guinnes World record, ha detto: "Questi mondiali premiano tanti sforzi. La medaglia più grande è arrivata dall’applauso tributato alla nostra nazione dai giocatori cinesi, da sempre leader della disciplina. Adesso torneremo subito ad allenarci forti di un quarto posto che vale molto per noi".

A.C.