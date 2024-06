I concerti di Festival Villa Solomei . Omaggio all’America nel borgo

Solomeo

Omaggio all’America con un cartellone travolgente che spazia tra le mille sfaccettature della musica, invade di note itineranti il borgo e unisce grandi artisti in arrivo dagli States a stelle italiane come Anna Foglietta e Mario Biondi. Eccolo, il “Festival Villa Solomei“ che si conferma una delle rassegne più suggestive e attese dell’estate umbra: “Note d’oltreoceano” è il titolo dell’edizione numero 25 che si apre domenica 23 con un’anteprima per la Festa Europea della Musica e va poi in scena per cinque giornate a ingresso libero, da venerdì 28 giugno a martedì 2 luglio nei luoghi più suggestivi di Solomeo.

"Il nostro progetto vuole seminare arte e cultura nel borgo – hanno spiegato, nella presentazione di ieri, Federica e Carolina Cucinelli – e per questo anniversario abbiamo scelto l’America, per portare una ventata di novità, con culture e musiche diverse, pensando al sogno e all’accoglienza". Il festival, ha poi detto il direttore artistico Fabio Ciofini, vedrà nella cinque giornate una contaminazione con la musica d’ogni genere. Due gli eventi più attesi: sabato 29 all’Anfiteatro Anna Foglietta, con il violoncello di Francesco Mariozzi, proporrà il monologo “Una Guerra“, ispirato dal Decamerone di Michele Santeramo, sul tema, attualissimo, del migrante in viaggio per una vita migliore. Il concerto finale sarà con Mario Biondi in “Whisper Sounds“, con la Società Filarmonica di Solomeo, diretta da Francesco Verzieri. Tutto il cartellone promette meraviglie. Venerdì 28 spiccano “Voci da Broadway” con la cantante pluripremiata Elizabeth Stanley, quindi Tony Duncan, uno dei migliori hoop dancer al mondo, che porterà la cultura dei nativi americani con la danza e la musica ma anche il pianista Arturo O’Farrill con l’Afro Latin Jazz Orchestra.

E ancora, sabato 29 l’incontro con Roberto Giordano, la formazione umbra Nahars Piano Trio con “American dream e il gruppo vocale a cappella Cherries on a swing set con “Gershwin & Co”, sulla nascita del musical americano e “American Pie”. E ancora, domenica 30 si festeggiano i 25 anni del festival con il grande Concerto sotto le stelle: la Messa dell’Incoronazione di Mozart con il Coro Canticum Novum e l’Accademia Hermans diretti da Ciofini. E poi “Dancers In Love”, musica di Ellington per voce lirica e il New York City Gospel Choir nella Messa degli artisti domenica e nel concerto del primo luglio al Monumento Tributo alla dignità dell’uomo.