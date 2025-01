I ’Cantori Antichi Sapori’ tra musica e beneficenza

GUALDO TADINO – Il gruppo "Cantori Antichi Sapori Umbri", costituito da persone che amano le tradizioni locali, ogni anno le "replicano"; per l’Epifania con i loro strumenti musicali ed i canti popolari hanno rinnovato la "Pasquella", accolti ovunque con grande simpatia e ricevendo anche delle offerte in denaro. Hanno operato soprattutto nella zona di Cerqueto. Quanto messo insieme lo hanno donato all’associazione "Amici del Germoglio", che affianca la struttura dove sono accolte e praticano attività diverse persone con problematiche. Il presidente Marcello Guidubaldi ha ringraziato la Pro loco di Cerqueto ed il gruppo dei cantori per la "generosa donazione: grazie al vostro contributo, possiamo continuare a realizzare progetti e attività che promuovono inclusione, crescita e benessere per chi ne ha più bisogno. Sapere di poter contare su persone e realtà così sensibili e attente ci riempie di gioia e ci dà ancora più forza nel nostro percorso".

Alberto Cecconi