I bombardamenti e la memoria. Evento in piazza

UMBERTIDE – "La piazza che non c’era, memorie del bombardamento": nella serata di domenica 28 aprile, piazza XXV Aprile, colma di spettatori, è divenuta il palcoscenico di un evento speciale dal forte impatto emotivo. Una produzione unica, realizzata dall’Accademia dei Riuniti in collaborazione con Associazione nazionale partigiani d’Italia, Centro socio culturale San Francesco e Unitre (Università della terza età). Gli attori ed interpreti dell’Accademia hanno dato voce ai testi di Mariella Migliorati, Mario Tosti e Bruto Boldrini, offrendo al pubblico una riflessione toccante sulla quotidianità e sul dramma vissuto in Borgo San Giovanni. L’evento è stato arricchito da proiezioni, musica, effetti speciali e luci, che hanno contribuito a creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva per tutti i presenti, fortemente commossi e coinvolti dall’iniziativa basata su testimonianze autentiche e storie di vita vissuta.