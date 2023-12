Hollis King, in mostra le foto dell’artista statunitense

Fino a sabato 6 gennaio una grande mostra nel contesto di Umbria jazz winter. Si chiama “Bro – Mio fratello che guardi il mondo“ di Hollis King, storico ex vice-presidente e direttore creativo dell’etichetta Verve Music Group, una delle più importanti in ambito jazz. Ha collaborato con i grandi nomi della musica, ricevendo svariati riconoscimenti tra cui diverse nomination ai Grammy Awards.

Le sue fotografie a Orvieto, in concomitanza con “Umbria Jazz Winter“, rappresentano solo una piccola testimonianza della sua infinita produzione artistica. La mostra è ospitata nell’atelier di Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, in via Cozza. Due artisti apprezzati e stimati in Italia e oltreoceano, che negli anni si sono distinti creando grandi sinergie con il mondo del jazz internazionale. Alle loro opere esposte nell’atelier, si affiancherà la mostra di Hollis King divisa in tre sezioni: la prima riguarda progetti musicali, un’altra i lavori in studio per i quali ha curato fotografia, accessori e trucco, la terza è un ’viaggio" a New York vista dai suoi occhi.L’evento è promosso dalla cantina vinicola Ruota Libera, presente in atelier con degustazioni venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 dicembre dalle 18. Nei giorni in concomitanza con il festival, l’atelier ospiterà anche il live set di Roberto Cifarelli, uno dei fotografi di riferimento del jazz italiano: le sue immagini sono presenti nei libri e nei dischi di grandi etichette come Blue Note e Ecm e nelle mostre di grandi festival e rassegne tra Italia e Germania.