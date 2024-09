Grandi eventi, ecco la ripartizione. Dalla Giunta 200mila euro di fondi

Grandi eventi, la Giunta ripartisce i contributi di maggiore entità e individua le linee guida per il bando riservato alle iniziative minori per un totale di 200mila euro. "Il settore del turismo e del suo indotto – si legge nella delibera relativa alla ripartizione dei fondi per i grandi eventi - costituisce un’importante componente dell’economia cittadina e contribuisce alla promozione dell’immagine e della notorietà della città. Tra le attività che sostengono e favoriscono lo sviluppo del settore ci sono le manifestazioni di varia natura (culturale, sportiva, sociale folkloristica, ecc.) organizzate da soggetti diversi in collaborazione con l’amministrazione comunale, in grado di richiamare l’attenzione e la partecipazione della comunità locale e del pubblico esterno e di concorrere alla promozione della notorietà della città. Significativa è anche l’attività svolta e promossa dal numeroso e variegato novero delle associazioni cittadine rivolte ad un pubblico locale". L’Aamministrazione comunale quindi favorisce e sostiene le attività con contributi diretti e indiretti per un totale di 200mila euro. Sulla base delle valutazioni in appositi incontri con gli assessori Stefano Lisci (sport), Danilo Chiodetti (cultura) e Giovanni Maria Angelini Paroli (turismo) i fondi per i grandi eventi sono stati così ripartiti: Dolci d’Italia 40mila euro SpoletoNorcia in Mtb 21mila, Eat - Enogastronomia a Teatro 17.500, Settimana internazionale della Danza, Trofeo enduro, e Spoleto Jazz session 10mila , Strumenti e Musica Festival 6mila , Visioni d’Autore, Carnevale Spoletino, Corsa dei Vaporetti, Trofeo Scacchi, Cortometraggio ’Come ogni Mattina’ 5mila , corsa podistica Spoleto-Morgnano 4mila euro, Memorial Francesco Cesarini 3.500, Trofeo volley 3mila .

La Giunta comunale inoltre ha stabilito la ripartizione dei fondi (50mila euro) per le iniziative minori: attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale 8.550 euro, attività per lo sviluppo di politiche giovanili 2.850, attività culturali e celebrative 8.550 , attività sportive, ricreative e del tempo libero 12.800 attività di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico 2.500 , attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente 3.800 , attività per la promozione della conoscenza dell’identità e della memoria locale 2.400 , attività di promozione delle relazioni internazionali e del turismo 8.550 euro.