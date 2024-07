Grande festa a Porta San Donato per la nuova sede in via del Palio

GUALDO TADINO - Grande festa a Porta San Donato per l’inaugurazione della nuova sede in via del Palio, zona industriale sud di Gualdo Tadino. A fare gli onori di casa i priori Alessandro Cesaretti ed Elisa Lucarelli, con la presenza del vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni, del sindaco Massimiliano Presciutti, del presidente dell’Ente Giochi de le Porte Claudio Zeni e del vicario don Michele Zullato, insieme ai referenti dei comitati delle altre Porte. La sede sarà il punto di riferimento di tutta la Porta, come luogo di ritrovo, riunione, lavoro operativo, a pochi passi dall’altro centro di aggregazione giallo bianco, la scuderia di Rigali. L’inaugurazione arriva dopo mesi di grandi difficoltà e intenso lavoro, dovuti della necessità di lasciare la precedente sede in via Audun Le Tiche a seguito di un allagamento dell’immobile avvenuto il 23 settembre 2023, nel giorno in cui si teneva il Corteo Storico dei Giochi. "È stato un periodo difficile – commentano i priori – ma la Porta ha dimostrato di essere unita nel comune obiettivo di superare gli ostacoli".