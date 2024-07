Giuliani, certezze e sfide: "Faremo emergere la città a livello internazionale"

È la donna più votata del centrodestra e si è guadagnata sul campo, dopo cinque anni, una riconferma con gran parte delle deleghe che ha gestito dal 2019 al 2024.

Michela Giuliani, 410 voti raccolti e prima degli eletti della Lega, è uno di quei nomi che non è stato mai in dubbio nel toto assessori. Il sindaco Zuccarini l’ha confermata al Turismo e Fondi europei, conferendole poi deleghe di nuova istituzione come Promozione del territorio, Parco di Colfiorito e Grandi eventi, attribuendole in più competenze in merito di Arredo urbano.

Assessore, quali sono stati i suoi risultati più importanti della scorsa legislatura?

"L’aumento delle presenze turistiche in città. Le presenze degli stranieri sono aumentate del 40 per cento rispetto al pre covid, nonostante una pandemia che aveva azzerato gli arrivi. Foligno emerge come terza città dell’Umbria grazie al grande lavoro di promozione che ha permesso arrivi in città ma anche nella nostra montagna. A dimostrazione di questo i numeri dei musei: + 147 per cento di ingressi nel 2023 rispetto al 2019. E in quello del Parco di Colfiorito +90 per cento. Gli introiti dell’area camper di Colfiorito sono aumentati del 180 per cento. E la nuova delega al Parco vuole significare proprio un’attenzione a quello che Colfiorito significa per la città".

Nuova delega anche ai grandi eventi. Perché?

"I grandi eventi sono stati volano di sviluppo turistico del territorio. Grazie all’accoglienza che abbiamo organizzato, i turisti arrivati in città hanno potuto apprezzare tutto il comprensorio". Cosa pensa della conferma in giunta e con le deleghe?

"Ne vado orgogliosa e ringrazio il sindaco e i cittadini che hanno riconosciuto il grande lavoro con le preferenze, cresciute anche rispetto al 2019. Questo non significa che non cercherò di fare sempre meglio. La prossima sfida è far emergere Foligno a livello internazionale".

Come fare?

"Intanto abbiamo iniziato a produrre materiali in inglese come l’app o le brochure per chi arriverà. Sarà compito nostro anche invogliarli facendo leva sui nostri personaggi storici come Dante Alighieri, l’architetto Piermarini e San Francesco. Le presenze degli stranieri sono aumentate e gli stessi tour operator ci aiuteranno se troveranno l’accoglienza giusta".

Alessandro Orfei