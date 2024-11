Giulia Russo si aggiudica il ’Premio Rometti 2024’

UMBERTIDE – È Giulia Russo la vincitrice del Premio Rometti 2024, studentessa della Nid di Perugia che ha presentato il progetto "Ellenikà". Il secondo posto è invece andato al set di vasi "Il lungo, il corto e il pacioccone" disegnato da Iari Vanoschi dello Ied di Milano. Terza piazza per Mila Lumumba, del Cad di Bruxelles, con il set "Gaia". La giuria ha esaminato state oltre 110 creazioni in ceramica, realizzate da studenti provenienti da 15 accademie d’arte e istituti di design. Tra loro sono stati selezionati sei finalisti, che lo scorso luglio hanno vissuto uno stage alla Rometti. "Questa edizione - commentano il proprietario della storica manifattura, Massimo Monini e il direttore artistico Jean-Christophe Clair - è stata caratterizzata da progetti di grande qualità. Siamo soddisfatti di come il premio stia crescendo ed assumendo un respiro sempre più internazionale". Il responsabile del premio, David Menghini: "Ciò che ci prefiggiamo è scoprire nuovi talenti ed aiutarli a esprimersi e a trovare una propria identità e una propria voce". Quindi Rometti ha presentato un ambizioso quanto atteso progetto: un libro dedicato al centenario dell’azienda, in programma nel 2027.