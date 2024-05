Giovani talenti Pierluigi Sessa sul podio: "Uso il micelio al posto della plastica"

Pierluigi Sessa, giovane laureato in ecologia industriale all’Università di Perugia, ha vinto il primo premio del workshop organizzato da EconomiaCircolare.come, dedicato quest’anno alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. “MyNd“, questo il nome del progett ora in attesa di brevetto, prevede la sostituzione graduale del materiale plastico usato nelle componenti elettroniche facilmente usurabili – in questo caso le cuffie audio senza filo - con il micelio (l’apparato vegetativo dei funghi formato da un intreccio di filamenti). Il progetto si è aggiudicato il podio per aver integrato nel processo un materiale innovativo anche se già ampiamente sperimentato in altre applicazioni “anomale” con risultati promettenti in termini di performance tecnica ed ecologica. MyNd è stato ideato e realizzato insieme a Natasha Artuso, studentessa all’ISIA Roma Design e Annalisa Abdel Azim, ricercatrice del Politecnico di Torino, conosciuti proprio in occasione del workshop. Il nome è la sintesi delle due parole Mycelium Sound, ma richiama anche la sigla Nd simbolo del neodimio, un elemento che fa parte delle terre rare e che costituisce il magnete che si trova all’interno della driver unit.

"Abbiamo pensato di lavorare su un prodotto che spesso viene gettato via quando non più funzionante come le cuffie over ear. Per questo, abbiamo scelto il micelio per dargli una seconda vita, un elemento “vivo”, le cui radici possono espandersi anche per diversi chilometri, proprio a significare il legame con la terra, che èla forma più pura di economia circolare – racconta Pierluigi - La scelta di questo materiale organico è dovuta anche alle sue proprietà altamente isolanti, ignifughe, idrorepellenti e compostabili".

Silvia Angelici