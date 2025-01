’Giornata della Vita’. In azione i volontari

GUBBIO – In occasione della 47ª Giornata nazionale per la Vita, che si celebra domenica 2 febbraio 2025, il Centro aiuto alla Vita dell’Alto Chiascio propone alcune iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della vita e per sostenere concretamente le mamme in difficoltà.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 21, nella chiesa di San Secondo si terrà una veglia organizzata dall’Ufficio liturgico e dalla Pastorale familiare della Chiesa eugubina. Un momento di riflessione e preghiera per riaffermare il valore della vita in tutte le sue forme.

Sabato primo e domenica 2 febbraio, i volontari del Centro aiuto alla Vita Alto Chiascio saranno presenti fuori da numerose chiese di Gubbio, Costacciaro e Gualdo Tadino per proporre l’acquisto delle primule, fiore simbolo della Giornata per la Vita. Questa iniziativa, ormai una tradizione consolidata, ha un duplice obiettivo: sensibilizzare sulla bellezza e sul valore della vita e raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione.

I fondi raccolti saranno utilizzati per aiutare mamme in difficoltà e per promuovere una maggiore conoscenza dei servizi.