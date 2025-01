Giochi e sport tradizionali. Il campionato paralimpico

GUALDO TADINO - La prima edizione del Campionato italiano paralimpico si terrà a Gualdo Tadino. Lo ha deciso la Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport tradizionali, che ha uno dei propri centri importanti nella città umbra, con partner di rilievo i tiratori con la fionda (nella foto). L’evento, in agenda per il 14 e 15 febbraio, "rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo delle discipline sportive tradizionali in versione paralimpica, grazie al progetto Italian Urban Games, per promuovere l’inclusione e il coinvolgimento attraverso lo sport". Atleti e appassionati potranno partecipare e assistere alle gare di numerose discipline sportive, tra cui il tiro alla fune, il calcio balilla, il dodgeball, il flying disk, il minigolf, gli sport che rotolano, le freccette, i tiri con la balestra e con la fionda, il lancio della piastrella, il sepak takraw. Venerdì 14 febbraio sono in programma gli Italian Urban Games, iniziativa rivolta prioritariamente agli studenti finalizzata a sensibilizzazione e conoscenza. Ci saranno un migliaio di giovani, per scoprire da vicino le discipline sportive grazie a stand interattivi e dimostrazioni tecniche. La giornata di sabato sarà dedicata al campionato, con la partecipazione di atleti con diverse abilità. Le competizioni si svolgeranno al palasport, nelle palestre comunali e nella sede federale. Si chiuderà con le premiazioni degli atleti e la consegna dei diplomi ai nuovi tecnici paralimpici. Iscrizioni sino al 26 gennaio.

Alberto Cecconi