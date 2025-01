Giocattoli sospesi. Doni per la Caritas: "Vince la solidarietà"

E con gli oltre 100 giocattoli “sospesi“ che sono stati portati sotto all’albero di Piazza Giordano Bruno da tante bambine e tanti bambini anche durante l’Epifania, l’associazione BorgoBello chiude la parentesi natalizia. I doni sono stati consegnati alla Caritas di Ponte Felcino. "Un grazie di cuore dalla Caritas e dall’associazione a chi si è prodigato per far passare un Natale sereno anche ai bambini che altrimenti non avrebbero avuto doni. La solidarietà è un valore essenziale, che ci unisce e che è importante insegnare ai più piccoli!".