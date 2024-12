Giardini intitolati a Tina Anselmi

BASTIA UMBRA I giardini pubblici di via Verdi oggi intitolati a Tina Anselmi, prima donna Ministra della Repubblica Italiana, guidando i dicasteri del Lavoro (1976) e della Sanità (1978). Alle 11 con i saluti istituzionali e l’apposizione della targa, a cui seguirà l’inaugurazione dei 15 nuovi alberi piantumati nell’area di Via Verdi e donati dalla società benefit Pmg. "Un’area verde – dice l’assessora Elisa Zocchetti - che auspichiamo venga sempre più frequentata e vissuta dalle famiglie e dai bambini di Bastia Umbra e che da oggi in poi porterà il nome di una donna che ha dato un immenso contributo alla storia del nostro Paese". A Tina Anselmi, ricorda il Comune, va il merito di leggi fondamentali tra le quali l’istituzione del Servizio sanitario nazionale, l’interruzione volontaria della gravidanza e la tutela delle Pari Opportunità.