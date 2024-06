Terni, ruba 500 euro di cosmetici: 24enne arrestato

Terni, 11 giugno 2024 - È stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato un cittadino rumeno di 24 anni, appena uscito da un negozio di Corso Tacito, con prodotti di cosmesi per un valore di circa 500 euro. L’uomo aveva indossato un body schermato, dove aveva nascosto numerose confezioni di creme; passando alla cassa aveva pagato un detersivo per piatti, ma all’atto di oltrepassare le barriere anti-taccheggio, una confezione di queste è scivolata dal body, facendo scattare l’allarme. Il taccheggiatore si è subito dato alla fuga in Corso Tacito, perdendo parte della refurtiva, mentre vari passanti hanno cercato di fermarlo, fin quando non è incappato in una pattuglia della Squadra Mobile ternana, impiegata – su disposizione del Questore Luigi Mangino – in servizi anti-borseggio, che l’ha subito bloccato. La merce è stata riconsegnata al responsabile del negozio e l’uomo è stato accompagnato in questura, dove, durante i controlli, è stato trovato in possesso di un cellulare risultato rubato. Il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione; nella giornata di oggi, martedì 11 giugno, verrà giudicato per direttissima.

