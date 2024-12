Forza Italia accusa: "Aree pubbliche lasciate all’abbandono"

BASTIA UMBRA – "Percorsi pedonali abbandonati a loro stessi, segnali stradali illeggibili, mancanti, danneggiati o a terra, cestini gettacarte nelle aree verdi distrutti e non sostituiti, staccionate rotte e mai riparate, para pedoni a Bastiola danneggiati, abbattuti e mai ripristinati, elementi della pubblica illuminazione non funzionanti o addirittura pericolanti". Il coordinamento comunale di Forza Italia Bastia Umbra e di Bastia Popolare lamentano così di come le aree pubbliche bastiole abbiano urgente bisogno di manutenzioni ordinarie e straordinarie, sollecitando l’attuale amministrazione, a sei mesi dall’insediamento, a passare dalle parole ai fatti per mantenere le promesse elettorali. "Il percorso verde, danneggiato dall’ultima esondazione del Tescio – aggiunge l’ opposizione -, rappresenta una risorsa naturale molto importante per Bastia e, necessita di interventi sostanziosi. Magari invece di sprecare risorse per salvare alberi che si trovano già in situazioni critiche in aree non idonee e che magari sarà necessario abbattere comunque tra uno o due anni, utilizziamole per curare in maniera dignitosa il parco fluviale".