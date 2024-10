Fontivegge “all’attacco“: "Incontriamo la sindaca"

Uno dei quartieri più “difficili“ di Perugia torna a chiede attenzione. Così il gruppo “Progetto Fontivegge“ organizza un’assemblea pubblica di quartiere per aprire "le porte del dialogo" con la nuova sindaca Vittoria Ferdinandi e con la sua Giunta. L’appuntamento è già fissato per il 25 ottobre. L’obiettivo è quello di ️"affrontare insieme le criticità che ormai da oltre un ventennio stringono il quartiere nella morsa del degrado". E di criticità, purtroppo, ce ne sono diverse: lo spaccio di droga, su tutte; ma anche l’utilizzo abusivo dei edifici vuoti o abbandonanti; la microcriminalità che si fa sentire più che altrove. Per risolvere tali problemi tutti sono in campo, da tempo: forze dell’ordine, istituzioni. Ma le soluzioni tardano ad arrivare o si rivelano non tanto efficaci quanto si vorrebe, quanto i cittadini chiedono. E allora, si torna a parlare, nella speranza di trovare nuove strategie. Da parte sua, la Ferdinandi aveva sin da subito mostrato interesse per i problemi del quartiere: il primo consiglio comunale, infatti, era stato organizzato “in trasferta“, proprio a in piazza del Bacio. "Dopo i momenti di ascolto e confronto con l’ex sindaco Andrea Romizi e la sua giunta negli anni scorsi – scrivono sulle pagine social i membri di Progetto Fontivegge – apriamo le porte del dialogo alla neo-sindaca Ferdinandi per consentire a residenti e commercianti di discutere direttamente con la prima cittadina". L’introduzione sarà affidata al direttivo dell’associazione, poi interverranno la sindaca Ferdinandi, gli assessori Francesco Zuccherini e Costanza Spera. Quindi il dibattito. "Chiediamo a tutti coloro che sono interessati ad intervenire puntualità, capacità di sintesi e rispetto per le istituzioni". L’incontro si terrà a partire dalle 17.30, nei locali dell’Istituto Leonardi, in piazza del Bacio.