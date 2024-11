Fondi revocati: le precisazioni del Comune

Fondi revocati dal Ministero dell’Interno al Comune, l’amministrazione municipale puntualizza: "Il ricorso che abbiamo presentato ha lo scopo di tutelare gli interessi dell’ente nei confronti di un provvedimento di revoca che riguarda importanti risorse economiche per la progettazione del nostro territorio e per lo sviluppo degli attuali progetti in essere". La vicenda parte dal fatto che il Comune di Bastia Umbra è stato oggetto di revoca di circa 400 mila euro di finanziamenti per "inadempienza su tempi di affidamento" di due progettazioni per la riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Cavour e la realizzazione di una pista ciclopedonale in Via Roma. "Tale inadempienza non risulta al Comune che, attraverso due note del 10 Luglio 2024 e del 12 Agosto 2024 ribadisce la propria posizione circa la conformità e il rispetto dei termini temporali degli affidamenti previsti dal bando ministeriale – viene evidenziato in una nota dell’amministrazione municipale –. Infatti, come evidenziato dall’avvocato Antonio Bartolini – legale al quale il Comune si è affidato per la presentazione del ricorso – alla luce della documentazione presentata, il Comune di Bastia ha rispettato i tempi di affidamento della progettazione poiché, il Ministero parlando di avvio non tiene conto che nel bando si fa riferimento, non all’avvio, bensì al perfezionamento, avvenuto con regolarità in un momento successivo all’avvio". Da qui il ricorso a tutela del Comune e delle importanti risorse economiche per la progettazione del nostro territorio e per lo sviluppo degli attuali progetti in essere.