"Fieramente", il mercatino è in crescita

TODI- Da alcuni anni si svolge in città, da marzo ad ottobre, un mercatino dell’artigianato locale che, negli ultimi due anni, ha visto anche delle repliche nel periodo natalizio. Si chiama "FieraMente" e in questo 2024 si svolge presso i Giardini Pubblici "Oberdan" ogni terzo sabato del mese. Ne è organizzatore l’associazione culturale ‘InDivenire’, della quale è presidente Mauro Giorgi e che a Todi, ma anche a Orvieto e Perugia, organizza già da diversi anni pure "AnticaMente", mostra-mercato di antiquariato e collezionismo. "FieraMente è stata pensata proprio per Todi - spiega Giorgi - perché qui vi è una importante tradizione dell’artigianato, che non è soltanto quella del legno. La cifra distintiva della manifestazione, infatti, vuole essere quella di far esporre tutto quanto è frutto della propria creatività con i più diversi materiali". Il mercatino si svolge stabilmente nell’area dei Giardini, una posizione favorevole, sia perché sempre ombreggiata sia per essere collocata all’ingresso del centro storico cittadino, a fianco della stazione di monte della risalita meccanizzata dal parcheggio di Porta Orvietana, il più frequentato dai turisti, particolarmente numerosi nella stagione primaverile- estiva. D’inverno, invece, si sposta all’interno della sala vetrata dei Portici dei Palazzi comunali, negli spazi a fianco dell’ufficio di informazione turistica, tra piazza Garibaldi e piazza del Popolo. "Abbiamo diversi espositori di Todi e altri provenienti dal resto della regione - spiega ancora Giorgi - ma l’obiettivo che ci vogliamo dare è quello che FieraMente diventi sempre più una vetrina del ‘sapere fare’ tuderte in tutte le sue sfumature artigianali-artistiche. E per questo rivolgiamo un invito a quanti praticano una passione a contattare l’associazione InDivenire (3393047910) per arricchire con il loro banco il mercatino mensile".

