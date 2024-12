Festival delle radici. Perrotta allo Zenith con “Italiani Cìncali“

Si tiene questa sera al cinema Zenith lo spettacolo teatrale che rappresenta l’evento di punta del “Festival delle radici“, nuovissima rassegna di appuntamenti sul tema dell’emigrazione, per riaccendere il legame con le tradizioni umbre negli italiani in giro per il mondo con la voglia di riscoprire le proprie origini. Così stasera alle 21 va in scena “Italiani Cìncali“, celebre e celebrato spettacolo scritto da Nicola Bonazzi e Mario Perrotta che lo interpreta e lo dirige: è un progetto teatrale incentrato sull’emigrazione italiana in Belgio nel secondo dopoguerra, nato da centinaia di ore di interviste a chi in miniera c’è stato. Centinaia di emigranti tornati a casa nell’indifferenza generale, con pochi soldi in tasca e con la silicosi nei polmoni. Centinaia di storie di orgoglio e dolore, di speranza e di rancore, tutte diverse e tutte uguali.

Ingresso gratuito, con prenotazione via WhatsApp al 335.1020425 (telefonare o scrivere). Il Festival prosegue fino al 31 marzo con reading per bambini e famiglie, degustazioni, visite guidate e spettacoli teatrali sull’emigrazione.