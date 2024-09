Festa grande per i 40 anni dalla fondazione

Oltre 200 presenze, musica e divertimento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Una grande festa al parco del Centro Speranza di Fratta Todina ha celebrato i 40 anni di attività di quella che è l’istituzione più importante a sostegno dei ragazzi disabili e delle loro famiglie. Sul palco si sono alternati artisti e momenti di riflessione e di allegria, a partire dal duo dei“"7 Cervelli“, formato da Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi, alla band musicale “Ladri di carrozzelle“, che ha partecipato anche al festival di Sanremo nel 2017. Ma c’è stato spazio, oltre all’apprezzato esordio spensierato, anche alla donazione: il Lions Club di Todi, per mano del suo presidente Nicola Giordano, ha consegnato a Maria Vittoria Ercolani, direttore sanitario del Centro Speranza, e a Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza, un assegno per l’acquisto di un laringoscopio a fibre ottiche di ultima generazione. È stato proprio quest’ultimo ad annunciare che il prossimo obiettivo consisterà nell’acquisto di un ecografo per ecografie polmonari. Tra gli ospiti Massimo Rolla, garante dei Diritti delle Persone con disabilità dell’Umbria, Michele Toniaccini, presidente Anci Umbria e sindaco di Deruta, e le istituzioni dei comuni vicini, oltre ai tanti amici e sostenitori del Centro Speranza.