Festa della Misericordia. Tra bilanci e progetti

Nel corso del 2024 sono stati 1.700 i servizi svolti per conto della Usl e degli utenti privati dai 145 volontari della Misericordia di Magione. Senza contare quelli in occasione di eventi sportivi, sagre manifestazioni, e quelli di carattere emergenziale che hanno visto intervenire più volte i volontari di protezione civile e talvolta anche le unità cinofile. È stata anche un’occasione di bilanci la 35° Festa della Misericordia della Fraternita di Magione. Alla cerimonia hanno preso parte il vicesindaco Vanni Ruggeri, il consigliere regionale Cristian Betti e tantissimi tra autorità e associazioni. "Il 2025 ci fa entrare nel 35esimo anno di vita di questa associazione, che conta ad oggi ben 2236 tessere, di cui l’ultima inserita proprio il 31 dicembre 2024": ha affermato Fabrizio Alunni, riconfermato governatore. "Senza il prezioso contributo dei nostri volontari – ha dichiarato – non avremmo potuto di certo aiutare le tante persone che si sono rivolte a noi; solo nell’ultimo anno appena trascorso infatti sono state ben 5.367 le presenze dei volontari che hanno prestato servizio, per un impiego di 145 volontari nell’intero 2024. Abbiamo effettuato ben più di 155.000 Km sul suolo regionale, ma anche nazionale". Ma la Misericordia di Magione guarda anche al futuro con l’obiettivo da realizzare di una nuova “Casa della Misericordia“.