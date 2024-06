Ferdinandi ’sbarca’ in Comune: "Non siamo la Giunta del ’no’". E bacchetta il progetto del Curi

C’è tanta voglia di cominciare, di dare corpo a tutto quello che è stato promesso in campagna elettorale. Lo sa bene la neo sindaca Vittoria Ferdinandi che ieri mattina si è insediata a Palazzo dei Priori e che nel pomeriggio ha subito incontrato il direttore generale, Francesca Vichi, per capire quali sono le urgenze e quali i dossier da prendere subito in mano. Già, perché in questi giorni iniziano i lavori per il Metrobus, il Mercato coperto e il Turreno. E la prima cittadina vuole avere il quadro subito chiaro, perché ad esempio sul Metrobus, ha detto in campagna elettorale che se sarà opportuno, l’operazione verrà fermata.

"Ma non esiste alcun partito del no, piuttosto una amministrazione che vuole mettere a valore le progettualità utili alla città. Ora faremo ripartire la macchina comunale anche con l’opera di ricucitura di una città che deve tornare a splendere" ha detto ieri nella sua prima conferenza stampa da sindaco. In cui ha dato subito una stoccata al progetto del Nuovo Curi per il quale è atteso il parere sul pubblico interesse. "Non possiamo esprimere assenso senza visionare la documentazione economico-finanziaria". E fuori dal suo ufficio per tutta la mattina ha a lungo girovagato Francesco Lana, numero uno di Arena Curi, in attesa di chissà cosa... "Questa campagna elettorale - ha aggiunto la sindaca - ci riconsegna una città che al di là della nostra vittoria è spaccata in due, risultato questo di toni troppo accesi". Ferdinandi ha poi detto che saranno rispettati i tempi istituzionali per la composizione della Giunta (entro dieci giorni verrà convocato il nuovo consiglio comunale che si riunirà entro dieci giorni dalla data di convocazione, quindi al massino il 15 luglio), annunciando che i criteri di scelta dei nomi terranno conto della ricerca di profili "di valore e competenza". "Non ci sono veti ideologici ma c’è solo bisogno di tempo per incontrare tutta la coalizione e fare poi una sintesi". La neosindaca ha quindi annunciato di aver messo già al lavoro, per la gestione dei bilanci, la futura assessora, Alessandra Sartore. "Va detto che troviamo un bilancio sano - ha detto -, ma la fase amministrativa verso cui andremo non sarà espansiva come quella precedente, grazie alle risorse straordinarie che sono arrivate in questi anni, ma di tagli e spending review. Lei ha già ricevuto però un mio indirizzo politico chiaro: non tagliare i servizi ma di razionalizzare le risorse del Comune".

Michele Nucci