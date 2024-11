C’era tutto il mondo della scuola, religiosi, fedeli, insegnanti, dirigenti scolastici, all’evento di inaugurazione dell’anno scolastico 2024-25, presieduto da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle Diocesi sorelle di Assisi, Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno. L’evento, tenutosi nel tardo pomeriggio di domenica nella chiesa del Santissimo Salvatore a Foligno, è stato l’occasione per riflettere sul compito prezioso degli insegnanti, chiamati a una sfida decisiva per trasmettere alle nuove generazioni non solo competenze didattiche ma anche regole e valori. Al centro di una navata trecentesca, gremita di pubblico, il vescovo, alla presenza di Elisabetta Ugolinelli, assessore alla scuola del Comune di Foligno, ha esortato i docenti intervenuti a far entrare in aula i santi del territorio "come testimonial della fede e compagni di viaggio dei ragazzi". Ha poi sottolineato come sia cambiata la geografia della spiritualità della città di Assisi, prendendo a prestito due figure della geometria piana: "Se fino a qualche anno fa c’era una linea retta che da Santa Chiara conduceva a San Francesco, oggi abbiamo un quadrilatero, includendo nel percorso anche il beato Carlo Acutis e il venerabile don Antonio Pennacchi". Ai docenti ha sommessamente proposto di "accompagnare i ragazzi, se qualche volta vi viene voglia, in gita ad Assisi". "Che bisogna togliere dalla testa dei giovani che i santi sono solo quelli degli affreschi", ha aggiunto.