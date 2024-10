Etab e ’Ciuffelli’. Scattano sussidi e borse di studio

TODI – Cinque borse di studio al merito scolastico e altri contributi e sussidi per sostenere la mobilità per 6.000 euro. Sono quelle destinate in favore degli studenti più meritevoli di tutti gli indirizzi dell’Istituto "Ciuffelli Einaudi" nell’intento di dare continuità agli impegni risultanti dalle tavole statutarie dell’Etab "La Consolazione". Oggi questo compito è portato avanti dal Consiglio di amministrazione presieduto da Leonardo Mallozzi (foto), impegnato a tenere fede ad una delle proprie finalità statutarie derivante dall’Opera Pia della Consolazione alla cui iniziativa si deve la nascita, a distanza di 160 anni, della scuola di agricoltura più antica d’Italia di cui l’ente è proprietario. Il Consiglio dell’ente ha confermato, anche per l’anno scolastico in corso, la somma da destinare al sostegno delle spese sostenute per i trasferimenti con mezzi pubblici.

La partecipazione ai sussidi è riservata ai convittori, mentre quelli legati al trasporto pubblico sono accessibili a tutti gli studenti del Ciuffelli-Einaudi, e dunque all’Agraria così come agli indirizzi ragioneria, geometri, turistico e vari corsi del professionale. La documentazione è scaricabile sul sito web di Etab: lo stesso avviso sarà pubblicato all’albo on line del Comune di Todi. La scadenza per le domande è prevista per il prossimo 11 novembre 2024. Intanto prosegue l’impegno del Consiglio nel sostegno delle famiglie di studenti nell’ambito di un più ampio programma che prevede la valutazione in corso di borse lavoro per la prossima estate e altri progetti riguardanti il laboratorio di Arte Bianca "Carlo Sardoli" con il gruppo Famiglia "Bagli De Angelis", l’Associazione Insieme per volare e progetti sperimentali nel sanitario con le strutture del Centro di "Palazzo Francisci" e Nido delle Rondini. S.F.