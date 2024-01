Erling Haaland a Solomeo. Il bomber veste cachemire

Ha fatto in pochi istanti il giro del web, ripresa ad ogni latitudine, la foto che ritrae un elegante Erling Haaland nel Borgo di Solomeo, a Corciano. L’ha pubblicata ieri pomeriggio lo stesso bomber norvegese del Manchester City sul proprio profilo Instagram. Una visita al re del cachemire, Brunello Cucinelli, all’insegna dello shopping e approfittando dell’infortunio che tiene il calciatore momentaneamente fuori dal campo. L’attaccante, tra i più noti e apprezzati al mondo, seppur ancora giovanissimo, è infatti al momento infortunato e dovrebbe tornare a disposizione di mister Guardiola alla fine del mese. Intanto visita a Solomeo dal re del cachemire per rinnovare il look.