Enzo Neri, la lezione dello chef ’globetrotter’

CITTA’ DI CASTELLO – Nella scuola dove aveva studiato, c’è tornato in questi giorni per insegnare alcuni suoi segreti della cucina agli studenti di oggi. Lui è Enzo Neri, chef globetrotter che da anni vive in Georgia e che nelle scorse ore ha svolto una lezione di cucina al centro di formazione Bufalini di Città di Castello dove a suo tempo aveva ‘imparato il mestiere’. "Un’emozione fortissima essere qui da dove tutto è iniziato. La cucina e i prodotti italiani sono i migliori al mondo e voi sarete i futuri ambasciatori", ha detto Enzo Neri ai ragazzi che hanno ascoltato attentamente i suoi consigli e la sua storia. La lezione si è svolta martedì mattina nella sala convegni della scuola Bufalini con un professore d’eccezione: Enzo Neri, classe 1971, tifernate doc che da anni vive e lavora a Tbilisi in Georgia, ma prima anche New York e Londra… Un successo dietro l’altro ha caratterizzato la vita professionale di questo chef di Città di Castello; ultimo in ordine di tempo per il colosso McDonald’s in Georgia che ha deciso di inserire nel menù estivo, la sua creazione, "Pomorello", un gustoso premium burger (mash up di pomodoro e mozzarella), omaggio all’italianità. "Ho cercato di trasferire loro tutto ciò che ho acquisito a livello professionale in anni di lavoro in giro per il mondo tenendo però sempre presente la mia origine, le eccellenze e i prodotti italiani o umbri che non temono confronti", ha raccontato. Dopo la lezione teorica per gli aspiranti chef della Bufalini è in programma una performance in cucina fra portate e fornelli, una ulteriore occasione di sviluppo dell’offerta formativa della scuola Bufalini."Il nostro istituto è assolutamente moderno e concreto nella preparazione ad arti e mestieri di grande rilievo e molto richiesti dal mercato", ha dichiarato il presidente della Bufalini Giovanni Granci.