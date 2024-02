Eletto presidente. Fabrizio Cortoni. Ecco tutto il Comitato

ORVIETO Fabrizio Cortoni è il nuovo presidente dell’Anpi di Orvieto. Nell’assemblea che si è svolta al Community Hub sono stati rinnovati gli organi della sezione orvietana dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. I soci hanno eletto il Comitato di sezione composto da Fabrizio Cortoni con funzione di presidente, Roberto Bettoja e Tonino Ciarlora come vicepresidenti. Annarita Manuali svolgerà la funzione di tesoriere e Paola Polimeni sarà la referente per il mondo della scuola. "Dopo anni di impegno nella società e nelle istituzioni come semplice gruppo Anpi del Provinciale di Terni – spiega la nuova sezione orvietana – , date la crescita del numero dei soci di ogni età e la necessità di essere sempre più attivi e presenti sul territorio, nell’ottobre scorso è stata deliberata l’istituzione di una sezione Anpi per Orvieto e il comprensorio orvietano. L’Anpi, Ente morale dal 1945, soggetto riconosciuto dal Ministero della Difesa, è in prima linea nella difesa dei valori costituzionali, a rischio quotidiano di revisione e svalutazione".