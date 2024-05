Ecco “Life is a joke” successo per il libro su Giacomo Innocenzi

Grande partecipazione e forti emozioni per la presentazione del libro “Life is a joke” (Futura Libri), che descrive la vita di Giacomo Innocenzi (conosciuto come Giacomo Innowhite) raccontata dalla mamma, Maria Rita Angelini. Nella casa di Foligno sono accorsi in tanti, amici, parenti, medici, amministratori, cittadini e molte, moltissime persone intervistate nel fortunato format “Pour Parler” realizzato dal 39enne folignate affetto da una "anomalia" come lui chiama la sclerosi multipla. Attraverso “Pour Parler” Innocenzi ha intervistato in 10 anni 600 persone tra passando per DJ Ralf, Gianluca Grignani e Carlo Verdone e adesso, insieme ai suoi due angeli custodi Benito e Gabriele che mai lo lasciano, ha preso parte alla presentazione coordinata da Donatella Binaglia. "Ho scritto questo libro, per raccontare le emozioni, la quotidianità, i sorrisi pieni di gratitudine che mi arrivano da mio figlio – spiega Maria Rita Angelini -. Il suo esprimersi con gli occhi e il cuore va oltre il linguaggio del corpo e la voce. Mi sono fatta coraggio e ho voluto descrivere il nostro percorso di vita e amore".