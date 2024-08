Ecco "Liberare la bellezza". Tutti gli eventi

TODI– Da alcuni giorni ha preso avvio in città, negli spazi altrettanto belli degli Amici dell’Orto, vicino ai giardini Oberdan, un altro bell’evento, dal titolo suggestivo "Liberare la Bellezza". Un festival che già nel titolo, di per sé accattivante, rivendica la bellezza, e la sua sperimentazione, quale aspirazione universale, una realtà di fatto nei ‘segni’ paesaggistici, culturali e artistici del nostro Paese. E allora, Alberto Di Giglio, principale promotore e ideatore della manifestazione, ha pensato bene di liberarla, permettendole di fiorire, attraversi proiezioni cinematografiche, reading, mostre, sipari musicali e poetici. L’inaugurazione è stata affidata alla mostra "Ho bisogno di credere - Fellini e il sacro", allestita per il centenario del regista nella Sala Vetrata dei Palazzi Comunali, ma quasi ogni sera, fino al 18 agosto, nel giardino degli Amici dell’Orto, scenario ideale per questi appuntamenti, si susseguono pellicole classiche e recenti, la cui proiezione è preceduta da degustazioni di vini. Stasera, a partire dalle 19, 30 tocca alla Cantina Todini: seguirà "In principio un bacio nel sole" di Giovanni Roma e "Presente senza fine" di Ottavia Pojaghi Bettoni, reading a due voci dove lo sguardo della poesia mira ad evocare la bellezza della vita e il mistero dell’amore e svelare la presenza del Cielo. Alle 21,30 il film "Il prodigio" di Sebastián Lelio del 2022: nel 1862 un’infermiera inglese tormentata dal passato si reca in un remoto villaggio per indagare sul presunto digiuno di una ragazzina. Non poteva mancare, in questa manifestazione, la parola-discussione, il dialogo tra autori e persone del pubblico che potrà incontrare attori, poeti, scrittori, registi, esperti di cinema. Ospiti d’eccezione quali, mercoledì 7 agosto, l’artista di religione ebraica Miriam Meghnagi con "Canto di Pace per il Mediterraneo".

Susi Felceti