Ecco la Torre civica vestita con il Tricolore

CITTÀ DI CASTELLO – In occasione della Festa della Repubblica a Città di Castello la torre civica è tornata a vestirsi di Tricolore grazie ai Vigili del fuoco e a una vera e propria mobilitazione di enti e associazioni. Da 21 anni ormai in piazza Gabriotti si rinnova l’emozione: sulle note della banda comunale si dà il via allo srotolamento della bandiera sulle note dell’Inno di Mameli. Tutti con il naso all’insù per ammirare gli attimi più spettacolari delle evoluzioni di due vigili del fuoco, del distaccamento tifernate (rappresentato dal capo reparto Giampaolo Ciuchi) ed altri professionisti delle tecniche Saf, guidati dal responsabile, Elio Peli, che si sono calati dalla sommità della Torre Civica facendo scendere il bellissimo tricolore, reso ancora più suggestivo da un gioco di luci. In piazza Gabriotti, saluti istituzionali del sindaco Luca Secondi e del vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini col presidente del Rotary Club, Michele Cacioni, altro partner storico dell’iniziativa.

Il vescovo ha sottolineato "la evidente e forte identità popolare e i legami con la storia e le tradizioni che accomunano tutti sotto i colori della bandiera e il suono dell’Inno di Mameli". Fra i presenti, accanto ai rappresentanti delle forze dell’ordine e di polizia, delle associazioni combattentistiche, il vice-presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale, alcuni consiglieri comunali ed altri rappresentanti istituzionali tutti concordi nel manifestare apprezzamento e gratitudine ai vigli del fuoco che si sono calati dalla cima della torre, srotolando il drappo di trenta metri lungo la facciata principale, veri e propri protagonisti di una serata dedicata alla Repubblica nel giorno del 78° anniversario della sua istituzione. Con tanti applausi da parte delle centinaia di persone accorse in piazza.