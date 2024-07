Ecco “Il Codice Boriosi“. Omaggio all’imprenditore

Dai primissimi affari alle attività imprenditoriali - tra bar e ristorazione - che hanno lasciato un’impronta indelebile a Città di Castello. È stato un grande abbraccio quello dedicato a Nazzareno Boriosi in occasione della presentazione del libro “Il codice Boriosi“ avvenuta al ristorante “Il Sesto Canto“ ora portato avanti dai figli insieme agli storici collaboratori. Sono stati proprio i figli Beatrice e Federico a proporre l’iniziativa del volume, scritto dal giornalista Fabrizio Paladino, che nella sua introduzione ha ripercorso tutti i momenti salienti del racconto-intervista con Nazzareno, alcuni di questi anche ironici. Rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, amici di sempre, dipendenti: in tanti hanno voluto ricordare la figura di questo imprenditore riscoprendo aneddoti e particolarità vissute nel corso della sua lunga carriera lavorativa.

Il libro è stato un lavoro iniziato prima della morte di Nazzareno: "L’esperienza di scrivere il racconto della sua vita – ha detto Paladino – l’incontrarsi qui più volte con lui è stato davvero emozionante. Tutto è iniziato nel settembre del 2022 quando suo figlio Federico mi comunicò che aveva in mente questo progetto e che gli avrebbe fatto piacere che a seguirlo fossi stato io. Per me è stato un dono poter parlare con Nazzareno e descrivere così la sua straordinaria storia. Di fatto questo libro è come una lunga intervista-testimonianza dove lui, racconta tutti i momenti salienti della sua vita".

Tanti applausi e altrettanta commozione per una mattinata in ricordo di un tifernate vero definito più volte il "re della ristorazione".